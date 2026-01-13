巨人の新人合同自主トレが１３日、東京・稲城市のジャイアンツタウンスタジアムでスタートした。阿部慎之助監督ら首脳陣が全員集結する中、快晴の下で午後１時過ぎからドラフト１位左腕の竹丸和幸＝鷺宮製作所＝ら新人全１１選手が始動した。昨年はＧタウンが開業前だったこともあり、一般には非公開で行われた新人合同自主トレ。今年は有観客でファンに見守られながらルーキーたちが白球を追っている。