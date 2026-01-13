巨人・岡田悠希外野手が１３日、ジャイアンツ球場の室内で自主トレを実施。気温９度と冷え込む中、半袖姿で１時間以上マシン打撃で振り込んだ。今季にかける覚悟をにじませ「燃えています」と寒さを感じさせない猛練習で汗を流した。法大から入団４年目の昨季は１軍出場１１試合で１８打数３安打、打率１割６分７厘、０本塁打、３打点。２軍では９０試合で打率２割８分、８本塁打、４０打点だった。巨人の外野陣は今季、ＦＡで