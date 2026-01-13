12日、テヘランで開かれた政府支持の集会を警備する治安部隊隊員/Getty Images via CNN Newsource（CNN）イランの人々は悲痛な叫び声を上げ、混乱の中で泣き叫んだ。彼らが集まったそばには黒い袋に包まれた遺体が横たわる。ここは首都テヘランの南部にあるカフリザク法医学医療センターの仮設遺体安置所だ。施設外の地面にも、複数の遺体の存在が確認できる。イラン政府によるインターネット遮断をすり抜けて週末にかけ拡散した動