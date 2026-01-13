活動の終盤を迎えているボーイズグループZEROBASEONEが、スペシャル・リミテッド・アルバムのリリースを控え、関連イメージを公開した。1月13日、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて、スペシャル・リミテッド・アルバム 『RE-FLOW』の流れを捉えたイメージを公開した。【写真】ジャン・ハオ、渋谷出没SHOT「彼氏感えぐい」「Begin Again」というタイトルで公開された写真には、卒業ガウンを身にまとったZEROBASEONEの姿が収められている