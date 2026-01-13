【モデルプレス＝2026/01/13】Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が1月12日、月曜レギュラーを務めるラジオ番組『アッパレやってまーす！』（MBSラジオ／毎週月〜木曜よる11時30分〜、土曜深夜0時〜）に出演。お年玉を渡したtimeleszメンバーを明かした。【写真】キスマイ二階堂がお年玉渡した後輩◆二階堂高嗣、カウコン舞台裏2025年12月31日から2026年1月1日にかけて、東京ドームで開催されたカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2