BTSのJUNG KOOKのソロデビュー曲『Seven』が、リリースから2年6カ月を経た現在も、根強い人気を誇っている。JUNG KOOKの『Seven』はこのほど、YouTube Musicで累計12億回再生を突破した。【写真】JUNG KOOK、隠し切れない美貌に視線釘付けSpotifyでも累計27億3900万回以上のストリーミングを記録しており、ミュージックビデオも再生回数5億8000万回を超え、6億回に迫る勢いを見せている。オンライン上での影響力も拡大している。JU