岡山県庁 岡山県と和気町は2026年2月12日、全編英語でオンライン移住セミナーを開催します。岡山県が英語でオンライン移住セミナーを開くのは初めてだということです。 日本移住を検討している人に、岡山県和気町の生活や魅力を知ってもらい、選択肢の一つにしてもらうのが狙いです。 イギリスから和気町に移住して英語教師をしているジャック・チャールズ・トナーさんをゲストに招き、地域活動