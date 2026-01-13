この先の東北地方は、日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。15日頃は雨や気温の上昇で雪どけが進むため、屋根からの落雪やなだれに注意が必要です。1月下旬は寒さが厳しく、朝晩の冷え込みにも注意してください。15日頃は雪どけによる落雪やなだれに注意明日14日にかけて、北日本では冬型の気圧配置となる見込みです。東北地方では広い範囲で雪や雨が降り、雷を伴う所があるでしょう。今日13日夜遅くにかけては、日本海側を中心