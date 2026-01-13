歌手郷ひろみ（70）の母、原武輝代さんが12日午前7時12分に亡くなった。郷の有料ファンクラブサイトが13日、発表した。92歳だった。郷はたびたび自身のインスタグラムに、輝代さんの誕生日を祝うツーショット写真を投稿。25年8月にも、92歳のバースデー祝いを投稿。「めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ」とし、「こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよねぇ」とつづっていた。