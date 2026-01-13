ブルージェイズをFAとなったボー・ビシェット内野手（27）をめぐり、ドジャースが獲得する可能性が消滅したと12日（日本時間13日）、地元メディア「ドジャースネーション」が報じた。同メディアのダグ・マッケイン記者は、ここ数日の間にドジャースがビシェットを獲得する可能性が「40パーセントから30パーセント、20パーセントと下がり続けている」とし「今ではそれが完全に消滅したようだ」と伝えた。「USAトゥデー紙」の