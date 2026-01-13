久米宏さん死去について、MBS西靖アナウンサー（54）が13日、X（旧ツイッター）に投稿した。「幼少期は『ザ・ベストテン』『ぴったしカンカン』の軽妙な進行にワクワクしました。アナウンサーを職業とするものとしては、ニュースステーションという『番組のかたち』と久米さんの『ニュースとの距離感』『斜めから真面目に論ずる姿勢』に受けた影響は計り知れません