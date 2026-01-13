1月1〜3日の元旦連休の終了後、中国国内の複数の航空路線で航空券価格が大幅に下落しています。一部路線では通常運賃の1〜2割に相当する水準まで値下がりし、片道200元（約4480円）を下回る格安航空券も登場しています。こうした動きを受け、混雑を避けたオフピーク旅行を選ぶ消費者は少なくありません。広州白雲国際空港では、連休明けに出発する旅行者の姿が目立ちます。利用者からは「元旦連休期間は交通費や宿泊費が高い。今の