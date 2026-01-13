言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、仕事やプライベートで毎日必ずと言っていいほど耳にする言葉が集まりました。「拗音（ようおん）」のリズムを意識しながら、空欄にぴったりの2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。でん□□□□しんかん□□□□ちょう答えを見る↓↓↓↓↓正解：しゃ正解は「しゃ」でした。▼解