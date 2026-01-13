13.7秒に1件の割合で出動！ 年末年始は「都市部」で増加傾向JAF（日本自動車連盟）は2026年1月13日、2025年度の年末年始期間中（2025年12月27日から2026年1月5日まで）におけるロードサービスの受付件数を発表。件数は、全国で計8万8301件となりました。前年の8万2989件と比較すると、約106.4％と増加しています。エリア別の傾向としては、郊外に比べて都市部での受付件数が増加。日別のピークを見ると、2026年1月5日が1万639