石原伸晃さん、普段使いの愛車公開で思わぬ反響2025年12月9日、元自民党幹事長の石原伸晃さんが自身のインスタグラムを更新し、スーツ姿で車両と並んだ一枚を公開しました。投稿は思わぬ車種選びとして注目を集めています。どのような一台だったのでしょうか。【画像】超カッコいい！ 「石原伸晃」×「トヨタ車」を画像で見る！写真にはバイオレット系のボディカラーが映える一台が写っており、石原さんはそのタイヤに軽く足