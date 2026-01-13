高市首相が通常国会の冒頭での解散を検討していることを受けて、国民民主党の玉木代表は、「経済後回し解散と言わざるを得ない」と批判しました。国民民主党・玉木代表「経済後回し解散と言わざるを得なくなります。ここに手取りを増やすと書いてますけど」「国民が求める政策が滞ってしまうことが最大の心配」玉木代表は13日朝の会見で、高市首相が「経済最優先」と訴える中で、通常国会冒頭での解散を検討していることを引き合い