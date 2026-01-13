J1・G大阪のFW名和田我空（19）が13日、第104回全国高校サッカー選手権大会で初優勝した母校・神村学園（鹿児島）を祝福した。クラブを通じた名和田の祝福コメントは以下のとおり。「神村学園の選手、スタッフ、関係者の皆様夏のインターハイに続き、選手権優勝おめでとうございます。トレーニングのため、最後まで試合を見ることができませんでしたが、優勝を知った瞬間とても嬉しかったです。今年の3年生は戦術的に