錦織圭【メルボルン共同】男子テニスで元世界ランキング4位の錦織圭（ユニクロ）が13日、メルボルンで行われている全豪オープン予選を右肩のけがのため棄権した。シングルス1回戦で現世界250位のキメ・コペヤンス（ベルギー）と対戦予定だった。現世界237位で36歳の錦織は今季初戦となった6日のツアー下部大会も肩の不調のため、途中棄権した。13日は試合前に約30分の練習を行った際、肩を気にするしぐさを見せていた。