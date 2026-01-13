元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。久米さんが担当した「ニュースステーション（Nステ）」が取り入れた数々の手法は日本のテレビ史に多くの影響を与えた。特に「物言うキャスター」と言われる、伝え手が主張する手法は、多くのテレビ局が後に習った。他にも外部制作会社を重用したり