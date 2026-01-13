フリーキャスターの久米宏さんが１日に肺がんのため亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。久米さんが活躍した「ニュースステーション」を放送しているテレビ朝日でも「大下容子ワイド！スクランブル」で訃報を伝えた。この日は偶然にも、久米さんがキャスターを務めた「ニュースステーション」でディレクターを務めた末延吉正氏が出演。「４１年前ですか。政治部からニュースステーションに移動して、お世話になりまして