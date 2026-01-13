楽天モバイルは1月13日、「Rakuten最強プラン ビジネス」を利用中の法人向けに、通話内容を録音するオプションサービス「最強録音」の提供を開始することを発表した。OS標準の電話アプリでの通話を自動で録音し、後から確認できるようになる。録音した音声ファイルは、データとして指定の受信サーバへ送信し、利用者がサーバにアクセスすることで録音内容を確認できる。日々の顧客対応の記録やトラブル時の確認などに利用できる。