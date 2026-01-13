ミズカラは1月8日、「成人の大人率」調査の結果を発表した。調査は2025年12月12日、20歳〜59歳の既婚有職男女500名を対象にインターネットで行われた。○「本当の意味で大人」になる条件は?「日本では2022年に成人年齢が18歳に引き下げられ、大人の基準が更新された。法律的な『成年』は18歳だが、その瞬間に『大人』になるわけではない」と同調査。一般的には、本当の意味で「大人」になるためにはどんな条件が必要だと思われてい