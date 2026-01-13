日清食品は1月12日、「カップヌードル 辛味噌」と「カップヌードル 白味噌」(いずれも希望小売価格236円/税別)を全国で発売した。「カップヌードル 辛味噌」「カップヌードル 白味噌」(いずれも希望小売価格236円/税別)カップヌードルの"クセ旨"シリーズは、特製チーズパウダーでまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、"ザクザク""ドロドロ"とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある旨さで人気を集めて