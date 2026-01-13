１２日深夜放送のテレビ朝日系「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（月曜・深夜１時１７分）に、歌舞伎俳優・中村錦之助の長男で、昨年のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に長谷川平蔵役で出演していた歌舞伎俳優の中村隼人と、お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずるが出演。歌舞伎好きのＭＥＧＵＭＩと、歌舞伎を見たのは１回だけという河井が、隼人に質問をぶつけた。タレントのＭＥＧＵＭＩが“Ｂａｒ