良品計画は1月14日、「空気でできたマットレス」(6,990円)を無印良品の一部店舗とネットストアで順次発売する。「空気でできたマットレス」(6,990円)同商品は、空気を入れて膨らませることで簡単にマットレスとして使用でき、使わないときは空気を抜いて付属の袋に入れることでコンパクトに収納が可能。コンパクトに収納可能/収納袋付きマットレスに内蔵されているポンプを足で踏むだけで膨らませることができるので、空気を入れる