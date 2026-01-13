フリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため８１歳で死去した。久米さんの話術はまさに「当意即妙」、「洒脱（しゃだつ）」。久米さんがＴＢＳに入局した１９６０年代のアナウンサーの話し方は「重厚」「正確性」が主流だったが、その個性をいかに獲得していったのか。そこには２年半の“電話番時代”があった。久米さんの自叙伝「久米宏です。ニュースステーションはザ・ベストテンだった」（世界