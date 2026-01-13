女優の西野七瀬（31歳）が、1月13日に放送されたラジオ番組「ふらっと」（TBSラジオ）に出演。仕事がない時は「寝倒している」「ずっと眠い」のが、「長年、小さな悩み」であると語った。1月13日スタートの連続ドラマ「未来のムスコ」（TBS系）に出演する西野七瀬が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。普段、仕事のない時は、この時間（午前8時30分〜11時放送）は「寝倒している」が、夜もめちゃめちゃ寝るタイプで、「ずっと