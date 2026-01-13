女優の吉岡里帆（32歳）が、1月12日に放送されたラジオ番組「京都芸術大学 presents WHAT'S ART」（J-WAVE/FM COCOLO）に出演。「豊臣兄弟！」で初めての大河ドラマ出演に「ようやくこんな大きな機会を頂けて、というので背筋が伸びる思い」と語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演することになった吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。メインパーソナリティの三浦透子は「大河ドラマ、今回初めてでいらっしゃ