女優の吉岡里帆（32歳）が、1月12日に放送されたラジオ番組「京都芸術大学 presents WHAT'S ART」（J-WAVE/FM COCOLO）に出演。毎日聴いているアーティストについて語った。メインパーソナリティの三浦透子が吉岡里帆を迎えた同番組。吉岡のお気に入りの歌として、haruka nakamura、uraraの「Light song」が紹介される。吉岡はharuka nakamuraが個人的に大好きなアーティストであるそうで、三浦も「大好きです」と同意する。