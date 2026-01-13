【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週のポンド円は、週初から週半ばにかけて調整色が強く、1月9日には週安値となる210.55円付近まで下落した。しかし、週末にかけて買い戻しが強まり、211.63円で越週した。英国内のサービス業景況感の底堅さが意識されたほか、週末の米雇用統計後のドル安・円安の流れが波及し、底打ち感を確認する1週間となった。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:211.80～