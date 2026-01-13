ドル円は昨年1月に付けた2025年の高値を超える、2024年7月来ドル高圏＝東京為替 ドル円は昨年1月に付けた2025年の高値158.87を超えてきた。2024年8月以来の高値、2024年の高値は同年7月に付けた161円95銭。 USDJPY158.90