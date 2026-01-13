高市首相、解散の意向で高値更新後、ドル売り＝東京為替 通信社共同が高市首相が解散総選挙の意向を伝達と報じたことで、円売りがもう一段加速し158.91を付けた。すぐに反落、158.60台を付けている。材料出尽くし感も。先週末の読売新聞社報道に端を発するこれまでの解散総選挙報道は関係者情報となっていた。 USDJPY 158.68