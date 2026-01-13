おととい（11日）神奈川県秦野市で発生した山火事は発生から3日目を迎えましたが、消防は先ほど「火はほぼ消し止められた」と発表しました。神奈川県秦野市ではおとといから山火事が発生していて、横浜市や東京消防庁の消防ヘリのほか、県の災害派遣要請を受けて自衛隊のヘリも参加し、消火活動が行われていました。秦野市消防本部はきょう、ドローンやヘリで空から熱源を確認し、地上部隊が探索を行った結果、午後0時40分ごろに火