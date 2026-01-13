日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は13日、ボブスレー男子2人乗りでミラノ・コルティナ五輪で出場枠を獲得する条件の解釈を誤り、出場できなくなったと発表した。日本は男子2人乗りの出場を目指していた。今大会の出場枠は4人乗りの国際大会の成績を合わせて決める方式となっていたが、日本連盟は見落としていたため4人乗りの遠征を実施していなかった。日本連盟は「ここまでのチャレンジに心血を注いでくださった選