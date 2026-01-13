東京商工リサーチが13日発表した2025年の企業倒産（負債額1千万円以上）は前年比2.9％増の1万300件だった。2年連続で1万件を超え、13年以来の高い水準。負債額が1億円未満の小規模倒産が76.6％を占めた。人手不足や物価高が要因となった事例が増加しており、中小企業の経営環境は厳しい。大型倒産が少なく、負債総額は32.1％減の1兆5921億円。業種別では飲食や娯楽といったサービス業が4.5％増の3478件で最も多かった。建設業