松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』が、1月9日（金）よりスタートした。本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。第1話では、洋輔が犯人を捕まえるべく、いつも背負っているリュックの仕掛けを起動。するとリュックに隠されたダ