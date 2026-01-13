「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１３日午後１時現在でバリュエンスホールディングスが「買い予想数上昇」３位となっている。 バリュエンスは前週末まで４連騰となっていたが、きょうは３００円高の１６０９円でストップ高カイ気配に張り付く人気となっている。ブランド品や貴金属などの買取・販売を行うが、足もとの業績は絶好調で、会社側の期初計画を大幅に上回って推移している。前週