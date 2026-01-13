Î¦¾å½÷»Ò5000¥áー¥È¥ë¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦À¤³¦Î¦¾åÆüËÜÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ­¿¿¡Ê25¡Ë¤¬1·î8Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ ¡Ú²èÁü¡ÛµÈÅÄÍ¥Íø¤ÏÆ©¤±´¶¥Ô¥ó¥¯¡¢¶âß·»ÖÆà¤Ï¸ª½Ð¤·¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¡ÈËÜµ¤¡É¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¡Ö¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡× ¡Ö¿ë¤ËÂç¹¥¤­¤Ê¿Ê·â¤Îµð¿Í¤Î¸ø¼°¤Ë»ä¤¬¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£»³ËÜ¤Ï¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡×´°·ëÊÔ¤ÎÉü³è¾å