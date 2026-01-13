ゆずの北川悠仁が自身のInstagramを更新し、なにわ男子のメンバーたちとの集合ショットを披露した。 【写真】ドームツアー初日公演を終えたなにわ男子のメンバーに囲まれ、笑顔の北川悠仁 ■北川悠仁がなにわ男子のドームツアー初日を鑑賞 2022年に北川悠仁が楽曲「サチアレ」をなにわ男子に提供して以来、温かい交流が続いている2組。2025年夏に行われたツアーにも足を運んでいた北