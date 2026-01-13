ボートレース江戸川の4日間シリーズ（得点率制）2日目13日は、強風高波浪が予測されたため、中止、打ち切りとなった。なお、今節は10、11日に初日が同一の理由で中止順延されており、得点率制の3日間シリーズに開催を短縮。メンバーを変更して、14日に2日目（予選最終日）が行われる。最終日の優勝戦は15日に実施される。