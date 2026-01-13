ダムの役割や魅力などを発信する活動に力を入れるダムマイスターに、山形県米沢市立上郷小５年の伊藤遙（よう）君（１１）が最年少で任命され、「スケールが大きく、市民生活を支えるかっこよさを伝えたい」と張り切っている。地元のダムを紹介する月刊紙の発行やイベントのガイド役としても奔走し、将来はダムの管理事務所で働くことを夢に描く。（山形支局田中大貴、写真も）「ダム少年」のニックネームで活躍する伊藤君は