角上魚類ホールディングスは1月13日、恵方巻の予約受付を「角上魚類」全21店舗で開始する。恵方巻の予約受付を開始○節分一日で12万7000本の恵方巻を販売同店では「厄を払い、福を招く 美味しい節分」をテーマに掲げ、多幸と無病息災を祈念し、店内で一本一本丁寧に手巻きしている。鮮魚専門店ならではの海鮮具材をふんだんに使用した恵方巻は毎年人気を集めており、2025年には恵方巻だけで12万7000本以上を売り上げた。また、当日