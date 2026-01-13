ナッジは1月7日、「お年玉に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年1月1日〜1月4日、18歳〜90歳4,899名を対象にインターネットで行われた。○「新成人」のお年玉事情2022年4月に成人年齢が18歳に引き下げられたが、「18歳」と「20歳」で明確な差が見られた。18歳の受給率が75.4%(4人に3人)であるのに対し、20歳では58.9%にとどまっている。高校生も含まれる18歳と、式典などの節目を迎える20歳の間で、お年玉事情には違い