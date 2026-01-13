日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）の実施競技のボブスレーについて、同連盟の競技委員会が五輪出場枠獲得の条件の解釈を誤ったことで、日本は男子２人乗りの五輪出場がかなわなくなったと発表した。ボブスレーは２人乗りと４人乗りの種目があり、同連盟によると、国際連盟の１８日までの五輪予選システムには男子２人乗りと男子４人乗りの２種目の選考に関わる大会