【モデルプレス＝2026/01/13】ゆずの北川悠仁が1月12日、自身のInstagramを更新。なにわ男子のライブに訪れていたことを明かした。【写真】ゆず北川「溶け込んでる」と話題のなにわ男子との舞台裏ショット◆北川悠仁、なにわ男子のライブ満喫1月12〜13日に東京ドームにて「なにわ男子 1st DOME LIVE ‘VoyAGE'」が開催されたのを受け、北川は「初日公演に行かせていただきました」と同公演に訪れた際に撮影したなにわ男子との記念