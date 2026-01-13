筆者の体験談です。父が入院すると、私の生活はがらりと変わりました。毎朝、出勤前に新聞を届け、朝食の手伝いをするのが日課。慌ただしい朝に病院へ立ち寄るのは正直大変で、次第に「看病」というより「義務」のような感覚になっていきました。そんな日々が続いた末に父は亡くなったのですが、お世話になった看護師さんから聞いた父の様子は……？ 父と私をつなぐ「かけがえのない日常」