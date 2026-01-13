「遊星からの物体X」のノールス役などで知られたT・K・カーター氏が死去した。69歳だった。9日にカリフォルニア州ドゥアーテにある自宅に駆け付けた警察によって遺体が発見されたとTMZは伝えている。 【写真】「女刑事ペパー」にも出演2024年に亡くなった「明日に向かって撃て！」俳優 警察は不審な点はみられないと発表しているが、死因については明かされていない。 1956年12月18日に