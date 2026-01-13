１３日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２６８．５３ポイント（１．０１％）高の２６８７７．０１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７３．４７ポイント（０．８０％）高の９２９３．５５ポイントと３日続伸した。売買代金は１９２０億３１２０万香港ドルに拡大している（１２日前場は１６８３億７５５０万香港ドル）。投資家のリスク選好が強まる流れ。米