元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。13日、所属事務所の「オフィス・トゥー・ワン」が公式サイトで発表した。TBSラジオが追悼のコメントを発表した。久米さんはラジオパーソナリティーとしても活躍。TBSアナウンサー時代から「永六輔の土曜ワイドラジオTOKYO」で中継リポ