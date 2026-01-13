健康器具のレンタル事業で利益が出るとうたい、現金をだまし取ったとして、愛知県警は13日、詐欺容疑などで愛知県と大阪市の会社役員の男2人を逮捕した。2023〜24年に38都道府県で計約16億円を詐取したとみている。